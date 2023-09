Ibovespa avança com apoio externo após semana negativa

DESTAQUES

- VALE ON avançava 1,65%, a 67,81 reais, beneficiada pela alta dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrou o dia com alta de 2,41%, a 851,5 iuans (116,80 dólares) a tonelada.

- PETROBRAS PN valorizava-se 0,45%, a 33,55 reais, conforme os preços do petróleo também subiam no exterior. O contrato Brent, usado como referência pela companhia, tinha elevação de 0,43%, a 91,04 dólares o barril.

- EZTEC ON subia 2,35%, a 21,37 reais, com outros papéis de construtoras também entre as maiores altas do Ibovespa. O índice do setor imobiliário na B3, que também inclui papéis de empresas de shopping centers, registrava acréscimo de 1,09%.

- VIA ON exibia estabilidade, a 1,18 real, após cair 8,5% na semana passada. A varejista precifica na quarta-feira oferta de ações de cerca de 1 bilhão de reais que serão usados para melhoraria da sua estrutura de capital.

- BRAKEM PNA caía 2,69%, a 23,5 reais, tendo como pano de fundo relatório da XP dando início à cobertura do setor petroquímico com recomendação "neutra" para a ação e preço-alvo de 27 reais, e citando que preferem UNIPAR PNB.