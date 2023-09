Lula defende reunião de cúpula entre UE e Mercosul para decidir definitivamente sobre acordo comercial

Ao mesmo tempo, Lula voltou a criticar a carta adicional enviada pela UE ao Mercosul, na qual o bloco europeu cobra compromisso ambiental do grupo sul-americano, e disse que o Mercosul não abre mão do controle sobre as compras governamentais, que disse ser um instrumento de política industrial.

"Nós queremos e nós precisamos (do acordo com a UE). Agora, nós queremos ser tratados em igualdade de condições. Acordo comercial é uma via de duas mãos, eu compro e eu vendo, eu valorizo o meu e valorizo o dele", disse.

"Nós temos que chegar a um ponto de equilíbrio. E, na minha opinião, a gente tem que chegar nesses próximos meses a um acordo ou sim ou não. Ou faz o acordo ou para de discutir o acordo, porque 22 anos ninguém acredita mais", acrescentou referindo-se ao tempo que o acordo vem sendo discutido.

Ao defender um encontro de cúpula, Lula disse ser necessário saber o que a França e a Alemanha pensam do acordo, sendo para isso necessário sentar e discutir com o presidente francês, Emmanuel Macron, e com o chanceler alemão, Olaf Scholz.

O presidente disse ainda que quando os negociadores da UE não conseguem fechar um acordo, é hora de "entrar a política".