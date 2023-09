Mercado melhora perspectiva para PIB e vê crescimento de 2,64% este ano

O mercado voltou a melhorar a perspectiva para o crescimento da economia brasileira neste ano, ainda na esteira de dados melhores do que o esperado no segundo trimestre, mostrou nesta segunda-feira a pesquisa Focus realizada pelo Banco Central.

O levantamento mostrou que os analistas consultados veem agora uma expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,64% neste ano, contra 2,56% na semana anterior.

O IBGE divulgou no início do mês que a economia brasileira cresceu 0,9% no segundo trimestre em comparação com os três meses anteriores, em resultado acima do esperado que desencadeou revisões nas projeções para o PIB.