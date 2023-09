Minério de ferro se recupera com melhora dos dados da China e demanda resiliente

Os preços ao consumidor da China voltaram ao território positivo em agosto, ao passo que os declínios nos preços ao produtor desaceleraram, mostraram dados oficiais divulgados no sábado, com a diminuição das pressões de deflação em meio a sinais de estabilização da economia.

A sustentação dos preços do minério de ferro foi a demanda estável, conforme refletido pela produção diária de metal quente.

A produção diária de metal quente na semana até 8 de setembro entre as usinas pesquisadas subiu 0,53% na comparação semanal, para 2,48 milhões de toneladas, a maior desde outubro de 2020, mostraram dados da consultoria Mysteel.

Outros ingredientes de fabricação de aço também avançaram, com carvão metalúrgico e coque avançando 3,7% e 1,73%, respectivamente, em Dalian.

"Também devemos ter cuidado com qualquer risco baixista (para as matérias-primas) enquanto o mercado de aço permanecer fraco", disse Cheng Peng, analista da Sinosteel Futures, com sede em Pequim.

A maioria dos índices de referência do aço na Bolsa de Futuros de Xangai recuperou as perdas devido aos custos mais altos das matérias-primas, embora a demanda tenha permanecido lenta apesar do pico da temporada de construção.