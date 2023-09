Nasdaq termina em forte alta após Tesla disparar com otimismo sobre IA

Investidores estão atentos aos dados do índice de preços ao consumidor norte-americano de agosto, que serão divulgados na quarta-feira, em busca de pistas sobre o quão perto o Federal Reserve pode estar de encerrar sua campanha de aumentos na taxa de juros. Isso será seguido pela divulgação de dados de preços ao produtor dos EUA na quinta-feira.

Operadores veem uma probabilidade de 93% de que o banco central norte-americano mantenha sua taxa básica nos níveis atuais na sua reunião de setembro, enquanto as probabilidades de uma pausa em novembro são de 57%, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.

O Dow Jones subiu 0,25%, para 34.663,72 pontos. O S&P 500 subiu 0,67%, para 4.487,46 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq subiu 1,14%, para 13.917,89 pontos.

Dos 11 índices setoriais do S&P 500, nove subiram, liderados pelo de consumo discricionário, com alta de 2,77%, seguida por um ganho de 1,17% no de serviços de comunicação.