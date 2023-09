Relator da reforma tributária na Câmara descarta contaminação da discussão por tributação de fundos

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - O relator da reforma tributária na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), afastou nesta segunda-feira a possibilidade de a discussão da reforma tributária ser contaminada pelo debate das propostas de tributação de fundos.

Segundo o deputado, é necessária uma avaliação do impacto tanto do projeto de lei de tributação das "offshores" quanto da medida provisória de tributação dos fundos fechados, para que os congressistas definam sua opinião, mas ao mesmo tempo há um consenso no Congresso sobre a necessidade da reforma tributária.