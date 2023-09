Taxas futuras de juros caem no Brasil em dia de busca por ativos de risco após dados da China

Esta busca por risco fez os investidores reduzirem posições nos Treasuries com prazos maiores, o que colocou os rendimentos em alta. No Brasil, a busca por DIs (Depósitos Interfinanceiros) pesou sobre a curva.

Com o movimento do dia, perto do fechamento a curva a termo precificava apenas 5% de chances de o corte da Selic em setembro ser de 0,75 ponto percentual. Já as chances de corte de 0,50 ponto percentual eram precificadas em 95%. Atualmente, a Selic está em 13,25% ao ano.

No fim da tarde desta segunda-feira a taxa do DI para janeiro de 2024 estava em 12,315%, ante 12,342% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 10,48%, ante 10,543% do ajuste anterior. A taxa para janeiro de 2026 estava em 10,145%, ante 10,219%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2027 estava em 10,38%, ante 10,461%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 10,7%, ante 10,771%.

Pela manhã, o relatório Focus do Banco Central apontou que a mediana da projeção dos economistas para a inflação neste e no próximo ano pouco mudou. Para 2023, a expectativa foi de 4,92% para 4,93% e, para 2024, de 3,88% para 3,89%.

Já a projeção para a alta do Produto Interno Bruto este ano subiu de 2,56% para 2,64%. No caso do próximo ano, foi de 1,32% para 1,47%.