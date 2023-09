Trading de energia registra novamente em agosto maior volume de negócios no curto prazo

Essa mudança do perfil de negociação ocorreu em um contexto de diminuição de preços de energia para o longo prazo, com redução da liquidez desses produtos vis-à-vis os de curto prazo, embora o PLD -- preço de referência para o mercado livre de energia -- ainda continue no piso regulatório de 69,04 reais por megawatt-hora (MWh).

Os preços baixos da energia no Brasil, em função da hidrologia favorável e da sobreoferta esperada no médio prazo, têm prejudicado o "trading" de energia, já que as negociações costumam ser maiores quando há volatilidade de preços e espaço para ganhar dinheiro com essas apostas.

Segundo a BBCE, foram transacionados 25.634 gigawatts-hora (GWh) em agosto, alta de 23,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. Já em volume financeiro, com o PLD no piso, foram 2,2 bilhões de reais, retração de 12,8% no comparativo anual.

Bianchini destacou que, em agosto, a plataforma observou dois movimentos de destaque. “O primeiro foi o fechamento da maior operação em tela de um produto anual, o que movimentou 20 megawatts médios (MWm). Outro é a participação da energia incentivada em 20,8% do volume total".

(Por Letícia Fucuchima)