Vale firma acordo para fornecer aglomerados a projeto siderúrgico saudita da Essar

"Por meio dessa carta de intenções com a Vale e de uma carta anterior com outro fornecedor garantimos 100% do fornecimento de matéria-prima de minério de ferro para a usina siderúrgica. Nosso plano é iniciar a produção no ano de 2027", afirmou Ansari.

O projeto da Essar busca ser a primeira iniciativa de aço “verde” na região, disse o comunicado. Será integrada por uma planta de redução direta com capacidade de 5 milhões de toneladas por ano. Além disso, o projeto incluirá uma laminadora de tiras a quente com capacidade de produção de 4 milhões de toneladas por ano, uma laminadora a frio com 1 milhão de toneladas por ano de capacidade, além de outras linhas de produtos.

O acordo com a Essar faz parte das iniciativas da Vale para atingir meta de reduzir em 15% as suas emissões de escopo 3, relativas à cadeia de valor, até 2035. A companhia já assinou mais de 50 acordos com clientes para oferecer soluções de descarbonização, que são responsáveis por 35% das emissões de escopo 3 da empresa.

Entre as soluções propostas, está a construção de plantas de briquete localizadas nas instalações de alguns clientes, além dos mega hubs. Na última semana, a Vale anunciou acordo para estudar o desenvolvimento de complexos industriais semelhantes no Brasil e na América do Norte.

(Por Marta Nogueira)