Wall St avança com ganhos da Tesla e dados de inflação dos EUA no foco

As ações de outras megacaps, incluindo Alphabet, Microsoft e Amazon, subiam entre 0,4% e 1,1%.

As ações do setor de consumo discricionário do S&P 500, com alta de 1,6%, lideravam os ganhos entre os principais setores do S&P 500.

Investidores agora aguardam os dados cruciais sobre os preços ao consumidor e ao produtor nos EUA, bem como os números das vendas no varejo no país, que serão divulgados ainda nesta semana.

Os dados de preços ao consumidor na quarta-feira indicarão se a economia dos EUA está no caminho certo para o chamado "pouso suave", que pode permitir que o Fed reduza a inflação sem afetar drasticamente o crescimento.

Às 11:26 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,37%, a 34.704,32 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,39%, a 4.474,89 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançava 0,55%, a 13.837,28 pontos.