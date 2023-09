Ações europeias caem pressionadas por SAP enquanto investidores aguardam inflação nos EUA e reunião do BCE

Por Bansari Mayur Kamdar e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias caíram nesta terça-feira, pressionadas pela fabricante alemã de software SAP após uma previsão fraca da empresa de tecnologia norte-americana Oracle, com investidores mostrando cautela antes de dados de inflação dos EUA e da decisão de política monetária do Banco Central Europeu.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,18%, a 455,40 pontos, com o setor de recursos básicos perdendo 0,5% já que os preços da maioria dos metais básicos caíram devido a um dólar mais forte.