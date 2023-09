Congresso reduziu espaço para "cashback" na reforma tributária, mas ele deve ocorrer, diz Appy

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, afirmou nesta terça-feira que as exceções introduzidas na reforma tributária durante sua tramitação pelo Congresso reduziram o espaço para a concretização do chamado cashback, mas não descartou a possibilidade de adoção do mecanismo, ainda que em menor escala.

"O ideal seria ter uma reforma que tributasse tudo por igual e ter um volume muito grande de recurso para poder fazer essa devolução do imposto para as famílias de menor renda, porque teria um impacto distributivo extremamente positivo", argumentou o secretário no seminário Tributação e Desigualdades no Sul Global: Diálogos sobre Justiça Fiscal.

"Ao optar por fazer desoneração da cesta básica, etc e tal, o Congresso Nacional -- vamos ser bem claros -- reduziu o espaço para fazer o cashback. Não quer dizer que não terá. ... Tem possibilidade de ter o cashback, mas ele certamente será menor do que ele poderia ser", acrescentou.