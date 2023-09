Assembleia de credores aprova plano de recuperação da cervejaria Petrópolis

"O Grupo Petrópolis acredita que o plano permitirá a adoção de medidas necessárias para a readequação do endividamento e da estrutura de capital da companhia, permitindo a retomada dos investimentos", afirmou a empresa em comunicado sem dar detalhes.

Na época do pedido de recuperação judicial, a companhia citou “redução do volume de vendas, da receita e das margens acompanhada do aumento incessante da taxa Selic” que “gerou um impacto de aproximadamente 395 milhões de reais por ano no fluxo de caixa” do grupo.

Na quinta-feira, a gestora de frotas de veículos pesados Vamos anunciou acordo para comprar a frota de veículos do grupo em recuperação judicial por cerca de 576 milhões de reais à vista.

(Por Rodrigo Viga Gaier)