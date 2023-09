Brasil terá mandato para diesel verde de até 3%, diz Silveira

(Reuters) - O governo vai propor um mandato para o diesel verde de 1% a 3% de 2027 a 2037 no projeto "Combustível do Futuro" que será enviado pelo governo ao Congresso, disse nesta terça-feira o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Segundo ele, essa disposição para o diesel verde será combinada com um mandato também para o combustível sustentável de aviação (SAF, na sigla em inglês), em meio aos planos do Brasil de se projetar como líder em soluções de transição energética e descarbonizar seus setores industrial e de transportes.

Silveira não deu um prazo para envio do "Combustível do Futuro", que está atualmente com a Casa Civil, ao Congresso.