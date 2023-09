Companhias aéreas e fornecedores alertam sobre impacto de problema com motores da RTX

O problema, revelado pela primeira vez em julho, poderá paralisar uma média de 350 jatos por ano até 2026, com até 650 jatos parados na primeira metade de 2024.

O trabalho de reparo que o presidente-executivo da RTX, Greg Hayes, esperava inicialmente que levasse 60 dias, agora deve durar até 300 dias por motor.

O problema pode piorar a disputa por motores entre as fábricas de aviões e as oficinas de reparos, disseram fontes do setor à Reuters.

A Air New Zealand, que tem 16 jatos A320neo em sua frota, disse nesta terça-feira que o problema reduzirá ainda mais a disponibilidade de motores e terá um impacto “significativo” em seus voos a partir de janeiro de 2024. A Scoot, da Singapore Airlines, disse que as inspeções afetarão quatro dos motores que alimentam sua frota de A320neo e poderão forçá-la a ajustar alguns de seus voos. Na segunda-feira, a transportadora húngara Wizz Air estimou um potencial impacto de 10% na capacidade no segundo semestre do ano fiscal de 2024.

Os fornecedores aeroespaciais que têm participação no problemático programa de motores também delinearam sua parcela de custos.

A Melrose Industries, listada em Londres, disse que enfrenta um impacto potencial de caixa de cerca de 200 milhões de libras (249,20 milhões de dólares).