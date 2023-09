Confiança do investidor alemão melhora em setembro, mostra ZEW

"As perspectivas econômicas mais animadoras para a Alemanha se alinham com uma visão notavelmente mais otimista dos acontecimentos no mercado de ações internacional", disse o presidente do ZEW, Achim Wambach.

Isso é, pelo menos em parte, atribuído ao aumento da proporção de entrevistados que preveem taxas de juros estáveis na zona do euro e nos EUA, acrescentou ele.

Em contrapartida, a avaliação da situação econômica atual na Alemanha continua a piorar consideravelmente. O indicador caiu para -79,4 pontos, o valor mais baixo em três anos.

"Esse desenvolvimento coloca em perspectiva a ligeira melhora nas expectativas em relação à situação econômica da Alemanha nos próximos seis meses", disse Wambach.

