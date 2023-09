Dimon, do JPMorgan, critica projeto de regras de capital dos bancos dos EUA

"Eu não seria um grande comprador de um banco", acrescentou o presidente do maior banco dos Estados Unidos, arrancando risos da plateia.

O JPMorgan comprou o First Republic no início deste ano em um acordo apoiado pelo governo norte-americano durante a crise dos bancos de médio porte no país.

Dimon questionou o que os reguladores estavam tentando conseguir com as regras. "Tudo o que eu quero é equidade, transparência e abertura", disse ele.

Representantes do Federal Reserve, da Federal Deposit Insurance Corp e do Gabinete de Controladoria da Moeda não comentaram o assunto.

ECONOMIA GLOBAL