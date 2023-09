Dólar sobe no Brasil em dia de realização e com mercado à espera de dados dos EUA

Na B3, às 17:12 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,37%, a 4,9650 reais.

A moeda norte-americana oscilou em alta ante o real durante todo o dia, com alguns investidores realizando lucros, após a forte queda da véspera, e recompondo posições compradas no mercado futuro, à espera do índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA, a ser divulgado na quarta.

O mercado futuro é o mais líquido no Brasil e, no limite, é o que define as cotações no segmento à vista. Posições compradas são no sentido de alta para o dólar.

“O mercado está em modo de cautela antes dos dados de inflação dos EUA amanhã (quarta-feira). Os investidores preferem esperar o relatório antes de definir uma tendência”, comentou Eduardo Moutinho, analista de mercado da Ebury.

“Nossa expectativa é de que o índice principal (de inflação) deva continuar subindo, mas que o núcleo continue caindo em agosto, o que deve fazer com que os mercados abracem a narrativa de que as taxas de juros nos EUA atingiram o pico. Neste caso, o dólar tenderia a ficar mais fraco”, acrescentou Moutinho.

Na mínima da sessão, às 9h13, o dólar à vista foi cotado a 4,9339 reais (+0,06%). Na máxima, às 10h29, marcou 4,9700 reais (+0,80%).