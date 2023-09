Dólar sobe frente ao real com foco em dados de inflação

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar subia ligeiramente frente ao real nesta terça-feira, conforme investidores do mundo inteiro aguardavam com alguma cautela uma importante leitura da inflação norte-americana desta semana, enquanto, na cena local, o mercado deve repercutir um IPCA um pouco abaixo do esperado.

Às 9:10 (horário de Brasília), o dólar à vista avançava 0,16%, a 4,9389 reais na venda.

Na B3, às 9:10 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,13%, a 4,9530 reais.