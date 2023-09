Fraqueza econômica alemã aumenta brilho de desempenho da França

Isso deixa poucos suportes para apoiar o crescimento francês no futuro, a não ser a poupança das famílias. No segundo trimestre, a taxa de poupança das famílias -- a parcela da renda disponível que não é gasta -- atingiu quase 19% e poderá impulsionar os gastos se os consumidores retomá-los a taxa de volta a níveis mais normais, em torno de 15%, disse Plane.

"Podemos esperar que o crescimento seja muito modesto em 2024", acrescentou.

Em preparação para a divulgação do projeto de lei do orçamento de 2024 no final do mês, o Ministério das Finanças da França deve publicar suas previsões econômicas atualizadas nos próximos dias.

A expectativa é que o ministério reduza a previsão de 1,6% que tinha até agora para 2024, uma vez que o crescimento está desacelerando em muitos dos principais parceiros comerciais da França -- em primeiro lugar, a Alemanha.

Mas, ao contrário da Alemanha, a França não pode contar com o apoio das finanças públicas, já que o governo francês se comprometeu novamente a controlar os gastos, que atingiram níveis recordes durante a Covid e permaneceram altos durante a crise do preço da energia do ano passado.

"Estruturalmente, a Alemanha tem uma margem orçamentária gigantesca. Nesse contexto, a questão é como a Alemanha vai reagir", disse Plane.