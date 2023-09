Ibovespa fecha em alta após IPCA e com reforço de Petrobras

Em Wall Street, a sessão terminou com os principais índices no vermelho, refletindo certa cautela de agentes financeiros antes da divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos em agosto na quarta-feira. O S&P 500 recuou 0,57%.

Para o superintendente de pesquisa para pessoas físicas da Ágora Investimentos, José Cataldo, investidores aguardam a divulgação da inflação nos EUA antes de reforçarem apostas sobre o fim do processo de aperto monetário no país – e, por consequência, elevarem as parcelas de risco em seus portfólios.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN subiu 0,48%, a 33,53 reais, com o barril de petróleo Brent encerrando o dia no exterior em alta de 1,6%. A companhia informou que anunciará na quarta-feira iniciativas que visam torná-la a maior desenvolvedora de projetos de energia eólica do Brasil.

- BRADESCO PN fechou com acréscimo de 1,23%, a 14,83 reais, e ITAÚ UNIBANCO PN avançou 0,58%, a 27,61 reais, corroborando o viés positivo do Ibovespa, que ainda recebeu, do setor financeiro, um apoio relevante de B3, que registrou elevação de 1,94%.

- VALE ON fechou com variação negativa de 0,07%, a 67,62 reais, distante da máxima da sessão, quando chegou a 68,26 reais. Na China, o contrato futuro de minério de ferro mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrou o dia com alta de 1,96%.