SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nos primeiros negócios desta terça-feira, em meio à alta de commodities como minério de ferro e petróleo no exterior, enquanto, no Brasil, o IPCA acelerou em agosto, mas menos do que estimavam economistas.

Às 10:10, o Ibovespa subia 0,27%, a 117.195,34 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 18 de outubro, tinha variação negativa de 0,09%, a 118.435 pontos.