IPCA acelera em agosto com conta de energia e taxa em 12 meses volta a superar 4%

Por Camila Moreira

SÃO PAULO (Reuters) - O aumento nas contas da energia elétrica levou a inflação no Brasil a acelerar a alta em agosto, ainda que com menos intensidade do que o esperado, deixando a taxa em 12 meses acima de 4% de novo uma semana antes da próxima reunião de política monetária do Banco Central.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,23% em agosto, depois de alta de 0,12% em julho, resultado um pouco abaixo da expectativa em pesquisa da Reuters de avanço de 0,28%.