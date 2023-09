Lula autorizou compensações este ano a Estados e municípios, diz Padilha

"Significa uma antecipação de 10 bilhões de reais, que é uma compensação para Estados e municípios por conta da queda do ICMS provocada pelo governo anterior. Uma parte disso fica com os Estados, cerca de 25% disso vai para os municípios de acordo com o valor agregado do ICMS", disse Padilha a jornalistas.

"Além disso, nós estamos colocando nesse PL, nesse relatório, uma compensação da queda do FPM que aconteceu em julho, agosto e setembro. Então na medida em que for aprovado, nós vamos fazer uma parcela extra dessa compensação", acrescentou.

O ministro explicou que o texto original do projeto já tratava de compensações a Estados e municípios pela diminuição da arrecadação de ICMS, mas para 2024. Agora, a partir de autorização de Lula, irá incorporar a antecipação desses pagamentos e também os recursos referentes ao FPM.

Responsável pela articulação política do governo, Padilha disse irá conversar com o relator do projeto, o líder da federação PT-PCdoB-PV, deputado Zeca Dirceu (PT-PR), para a inclusão das duas medidas.

Ainda de acordo com o ministro, o pagamento das compensações depende da velocidade com que o Congresso analisar a proposta. Ele manifestou a expectativa de ter o projeto aprovado ainda nesta semana ao menos na Câmara dos Deputados.

Segundo uma fonte que acompanha as discussões, as negociações entre os líderes de bancada seguiam nesta tarde, sinalizando certa dificuldade para uma votação da proposta ainda nesta terça-feira.