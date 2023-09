Minério de ferro em Cingapura vai à máxima de 5 meses após dados de empréstimos da China

Os bancos chineses concederam 1,36 trilhão de iuanes em novos empréstimos em agosto, acima dos 345,9 bilhões de iuanes em julho, mostraram dados do Banco Popular da China na segunda-feira, acima dos 1,20 trilhão de iuanes estimados em uma pesquisa da Reuters.

No início da segunda-feira, dados do Escritório Nacional de Estatísticas da China mostraram que o índice de preços ao consumidor subiu 0,1% em agosto em relação ao ano anterior, depois de cair 0,3% no mês anterior.

"Dados de crédito chineses melhores do que o esperado, sinalizando a estabilização da demanda das famílias por hipotecas, também impulsionaram o sentimento", disseram analistas do banco ING em uma nota.

Outros ingredientes de fabricação de aço também se fortaleceram, com o carvão de coque e o coque em Dalian subindo 5,06% e 2,88%, respectivamente, atingindo seus níveis mais altos em seis meses.

"A última rodada de propostas para aumentar os preços do coque entre as usinas de coque impulsionou o sentimento", disse Pei Hao, analista da corretora internacional FIS, com sede em Xangai.

Os índices de referência do aço na Bolsa de Futuros de Xangai avançaram de modo geral em meio ao aumento dos preços das matérias-primas.