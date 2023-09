Ocean Winds e Prumo assinam acordo para estudar eólicas offshore no Porto do Açu

O acordo assinado nesta terça-feira não traz detalhes sobre um eventual futuro projeto da Ocean Winds no local, mas a empresa, que lançou no ano passado sua unidade no Brasil, já tem projetos offshore em licenciamento no Rio de Janeiro.

Ao todo, a Ocean Winds entrou com pedidos de licença no Ibama para 15 gigawatts (GW) de eólicas offshore, para implantação em águas do Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Em participação no evento Brazil WindPower nesta terça-feira, o CEO global da Ocean Winds, Bautista Rodríguez Sánchez, afirmou que os empreendimentos da companhia no país ainda estão em fase inicial, mas que há perspectiva de avanço tão logo o Brasil aprove uma regulamentação para a eólica offshore.

Sánchez classificou ainda como "impressionante" o potencial do Brasil para geração eólica no mar, estimado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) em 700 GW.

"Honestamente, a cifra é impressionante, não é fácil... que um país desfrute dessa enorme capacidade de desenvolvimento de eólica marinha e justamente na costa onde estão concentrados os maiores pontos de consumo", disse.

Com atuação principalmente na Europa, América do Norte e Ásia, a Ocean Winds opera atualmente cerca de 1,5 GW em parques eólicos no mar no mundo, está construindo mais 2 GW e tem uma carteira para desenvolvimento de 13 GW adicionais.