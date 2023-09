Perspectivas econômicas dos EUA são incertas, apesar de expectativa de aterrissagem suave, diz CEO do Goldman Sachs

O Federal Reserve controlou a inflação por meio de aumentos nas taxas de juros, mas talvez seja necessário tomar outras medidas, disse ele.

"Tenho um ponto de vista pessoal de que a inflação será um pouco mais rígida do que as opiniões mais otimistas", disse Solomon. "Ainda há trabalho a ser feito."

A trajetória atual da curva prospectiva dos títulos do Tesouro mostra que as taxas cairão no futuro, mas Solomon advertiu que isso pode não se concretizar.

"É preciso reconhecer que ainda é muito incerto", disse ele.

Os traders de futuros de fundos do Fed mostram, em grande parte, que o Fed manterá as taxas estáveis até maio ou junho do próximo ano e depois começará a reduzir os juros.

Ainda assim, o otimismo de que a economia norte-americana evitará uma recessão está levando a uma reabertura dos mercados de capitais, disse Solomon.