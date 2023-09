Petrobras recorre a parcerias em energias renováveis para "ganhar tempo", diz Tolmasquim

Por Letícia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras escolheu investir em energias renováveis através de parcerias com grandes empresas, uma forma de "ganhar tempo" na descarbonização de seu portfólio que hoje ainda não conta com ativos de geração limpa, disse nesta terça-feira o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da companhia, Mauricio Tolmasquim.

A declaração do executivo ocorre após a empresa anunciar mais cedo que busca se tornar a maior desenvolvedora de projetos de energia eólica do Brasil e que planeja anunciar na quarta-feira ações com esse objetivo.