PF faz operação sobre intervenção federal no RJ, Braga Netto está entre investigados

(Texto atualizado com nota oficial de Braga Netto)

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira 16 mandados de busca e apreensão no âmbito de uma operação que apura supostas irregularidades na intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro em 2018, informou a corporação, e segundo duas fontes com conhecimento do assunto, o então interventor federal e candidato a vice-presidente em 2022 Walter Braga Netto está entre os investigados.