Putin alerta para problemas econômicos caso inflação suba incontrolavelmente

VLADIVOSTOK, Rússia (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta terça-feira que o aumento da inflação forçou o banco central a aumentar as taxas de juros para 12% no mês passado, alertando que a economia da Rússia sofrerá se os aumentos de preços saírem do controle.

“Em condições de inflação elevada, é praticamente impossível formular planos de negócios”, disse Putin no Fórum Econômico Oriental, em Vladivostok.

Putin disse não ver problemas com a volatilidade do rublo e que as autoridades têm um conjunto de ferramentas para manter a moeda e os mercados sob controle.