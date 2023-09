Rússia entregará segunda carga de petróleo ao Brasil em setembro

MOSCOU/RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Rússia carregou a segunda carga de petróleo para entrega ao Brasil em setembro, segundo dois traders e dados da LSEG.

Um navio-tanque Apus carregou 100.000 toneladas de petróleo Varandey fornecido pela Lukoil no porto ártico de Murmansk em 10 de setembro, segundo dados da LSEG. Espera-se que o navio chegue à região de Pernambuco no final do mês, de acordo com dados da LSEG.

A Lukoil não respondeu a um pedido de comentário da Reuters.