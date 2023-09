Tebet diz que equipe econômica está segura sobre meta de déficit, mas destaca papel do Congresso

Ela alertou, no entanto, que é preciso "reconhecer que nós dependemos de o Congresso Nacional não aumentar despesas através de renúncias fiscais e subsídios tributários para que essa conta feche", em meio à pressão de vários setores econômicos pela inclusão de exceções na reforma tributária durante sua tramitação no Senado.

Ainda assim, Tebet reforçou que a equipe econômica está comprometida com a meta fiscal de déficit zero, mas lembrou que há uma banda de tolerância no arcabouço fiscal que abre possibilidade de rombo de até 28 bilhões de reais no ano que vem.

A ministra disse que, na atual situação fiscal do país, "sobrou muito pouco para as despesas discricionárias" e que o Brasil só poderá aumentar esses investimentos se a receita surpreender positivamente.

Mesmo com o aperto das contas, Tebet disse que a discussão sobre cortes de gastos públicos deve ficar apenas para 2024, e que para este ano o foco principal é a qualidade dos gastos e a recomposição das receitas.

"Este é o ano de olhar pela receita, de recompor as receitas que nos foram tiradas de forma artificial pelo governo passado... e trabalhar com a qualidade dos gastos públicos, realocando no aspecto das despesas do Orçamento o dinheiro para onde é prioritário... A partir do ano que vem, com a secretaria nova de avaliação de gastos públicos... nós começaremos a falar também de cortes."

BC