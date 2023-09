Taxas futuras de juros caem e precificam chance maior de BC acelerar cortes da Selic após setembro

Apesar do IPCA favorável, Serrano afirma que ainda não há condições para que o BC, de fato, acelere o ritmo de cortes. Esta também é a percepção do gerente da mesa de Derivativos Financeiros da Commcor DTVM, Cleber Alessie Machado.

“Tem muita gente que acha que o BC vai ter que acelerar o ritmo de cortes em algum momento. Mas talvez ele espere para ver qual será o ritmo do Fed, do BCE. Com um cenário externo menos nebuloso, o BC pode pensar nisso”, avaliou.

O futuro da política monetária do Federal Reserve e do Banco Central Europeu é um dos fatores de influência sobre os juros no Brasil. Na quarta-feira, saem os dados de inflação ao consumidor nos EUA, que podem passar mais indicações sobre o futuro da política monetária no país.

Com o movimento do dia, perto do fechamento a curva a termo precificava apenas 5% de chances de o corte da Selic em setembro ser de 0,75 ponto percentual. Já as chances de corte de 0,50 ponto percentual eram precificadas em 95%.

“O dado cheio do IPCA volta (com) aquela tese dos 75 pontos-base (de corte) -- não na reunião de agora, na reunião de agora estão mais do que contratados os 50 pontos-base”, afirmou Matheus Spiess, analista da Empiricus Research, em comentário enviado a clientes. “Mas até o fim do ano temos encontros da autoridade monetária e, a depender dos dados, pode ser... que esta chance fique mais forte.”

No fim da tarde desta segunda-feira a taxa do DI para janeiro de 2024 estava em 12,3%, ante 12,324% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 10,425%, ante 10,487% do ajuste anterior. A taxa para janeiro de 2026 estava em 10,055%, ante 10,154%.