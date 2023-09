Vestas vê competição com aerogeradores importados no Brasil e busca reforçar cadeia local

A Vestas também divulgou um estudo sobre como ampliar a competitividade e eliminar gargalos da indústria eólica no Brasil, no qual aponta que seria preciso estabelecer uma isonomia competitiva entre as turbinas de fabricantes que operam no mercado nacional e os produtos importados, "que dispõem de isenção total de impostos".

Para permanecer competitiva, a Vestas vem apostando em "diferenciais", reforçando por exemplo os serviços prestados aos clientes nas fases de operação e manutenção, afirmou.

"Se olhar simplesmente o preço, à primeira vista, ela (turbina importada) é mais competitiva. Porém, trazemos outros valores adicionados, como conteúdo local que habilita para o Finame (linha do BNDES)", observou o executivo, em conversa durante o evento Brasil WindPower, em São Paulo.

Ele ainda mencionou novas parcerias firmadas para reparo local de suas turbinas.

O aumento das importações de turbinas eólicas para atender o Brasil ocorre após fabricantes do setor enfrentarem turbulências em todo o mundo, com disrupção nas cadeias de fornecimento aliada a uma pressão por mais entregas no contexto mundial de transição energética.

No caso brasileiro, a norte-americana GE deixou de produzir aerogeradores localmente no ano passado. Neste ano, a gigante Siemens Energy também paralisou produção em meio a problemas enfrentados pela companhia em todo o mundo, e que em alguns casos chegaram a atrasar a entrada em operação de projetos de geradoras.