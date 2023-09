Via altera nome para Grupo Casas Bahia e passará a negociar sob código BHIA3

No comunicado, a Via também anuncia o retorno do famoso slogan da Casas Bahia: "dedicação total a você".

O novo alto comando da Via, que assumiu em meados deste ano, anunciou no mês passado um plano de reestruturação para 2025 com foco em rentabilidade, que inclui meta de redução de até 1 bilhão de reais em estoques em 2023 e uma alteração na forma de financiamento do crediário.

Mais cedo este mês, a Via, que também opera a marca Ponto, lançou uma oferta primária subsequente de ações, com expectativa de levantar cerca de 1 bilhão de reais e melhorar a estrutura de capital da empresa. A precificação da oferta está prevista para quarta-feira.

No ano, a ação da varejista acumula perda de cerca de 51%.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)