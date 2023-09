Wall Street cai após Oracle despencar por previsão fraca

Os nomes de forte peso da computação em nuvem Amazon.com e Microsoft caíram mais de 1% cada, pressionadas pelas fracas previsões da Oracle e por um aumento nos rendimentos do Treasuries.

Os preços do petróleo subiram mais de 1%, alimentando preocupações de que uma inflação persistente possa significar que a taxa de juros dos EUA permanecerá mais alta durante mais tempo, na sequência de dados econômicos fortes.

Investidores estão à espera de dados do índice de preços ao consumidor norte-americano de agosto, previstos para quarta-feira, e da leitura dos preços ao produtor, marcada para quinta-feira, para avaliar as perspectivas para a taxa básica dos EUA antes da reunião do Fed em 20 de setembro.

Operadores de juros veem uma chance de 93% de a taxa básica permanecer nos níveis atuais em setembro, mas apenas uma probabilidade de 56% de juros estáveis na reunião de novembro, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

O Dow Jones teve variação negativa de 0,05%, para 34.645,99 pontos. O S&P 500 caiu 0,57%, para 4.461,91 pontos. O Nasdaq caiu 1,04%, para 13.773,62 pontos.

Dos 11 índices setoriais do S&P 500, oito caíram, liderados pelo de tecnologia da informação, com queda de 1,75%, seguido por uma perda de 1,06% no de serviços de comunicação. O índice de energia avançou 2,31%.