Wall Street cai sob pressão da Oracle; investidores aguardam dados sobre inflação nos EUA

Os investidores aguardam os dados de preços ao consumidor de agosto, que serão divulgados na quarta-feira, e a leitura dos preços ao produtor, na quinta, seguidos pela decisão de política monetária do Fed em 20 de setembro.

Um recente aumento nos preços do petróleo e dados econômicos fortes alimentaram as preocupações com uma inflação persistente, afetando as chances de um fim do aperto da política monetária nos EUA.

"As pessoas estão um pouco preocupadas com o aumento bastante agressivo dos preços da energia nas últimas semanas, o que gera algumas preocupações com relação a novembro", disse Thomas Hayes, presidente da Great Hill Capital LLC.

Operadores veem 91% de chance de os juros permanecerem nos níveis atuais em setembro e quase 53% de probabilidade de uma pausa em novembro, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME.

Os investidores também vão monitorar a decisão de política monetária do Banco Central Europeu na quinta-feira, para a qual se espera manutenção dos juros após nove aumentos consecutivos.

Às 11:30 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,22%, a 34.589,07 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,22%, a 4.477,66 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 0,1%, a 13.904,63 pontos.