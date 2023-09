BCE vai projetar que a inflação ficará acima de 3% em 2024, diz fonte

O BCE vai se reunir esta semana diante de um cenário de inflação persistentemente alta e aumento dos temores de recessão, o que empurra as autoridades de política monetária em direções opostas e até terça-feira mantinha as expectativas do mercado divididas entre uma pausa e outro aumento de 25 pontos-base.

Mas os investidores elevaram as apostas em um anúncio de alta na quinta-feira após a matéria da Reuters, elevando o euro e os rendimentos dos títulos públicos .

As projeções trimestrais do BCE, que serão apresentadas ao seu Conselho na quarta-feira, colocarão a inflação acima de 3% em 2024, disse a fonte, contra as expectativas de um pequeno corte.

Um porta-voz do BCE não quis comentar.

A projeção atualizada para 2024 está bem acima da meta de 2% do banco central e será maior do que a previsão de 3% feita em junho. Ela também está acima dos 2,7% previstos em uma pesquisa da Reuters com economistas.

A fonte disse que a decisão sobre os juros ainda é apertada e que as propostas formais para a reunião ainda não foram apresentadas.