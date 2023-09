Bolsonaro segue em recuperação satisfatória após passar por duas cirurgias, diz hospital

SÃO PAULO (Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro segue em "recuperação satisfatória e dentro do esperado" após realizar duas cirurgias na terça-feira, uma para corrigir uma hérnia de hiato e outra para tratar um desvio de septo, disseram seus médicos em boletim nesta quarta-feira.

"O ex-presidente Jair Bolsonaro segue em recuperação satisfatória e dentro do esperado, com exames nos padrões de normalidade e sinais vitais adequados. O pós-operatório transcorre sem complicações", disseram os médicos do hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, em boletim.

Eles afirmaram que o ex-presidente ainda será reavaliado para uma possível nova intervenção cirúrgica caso seja necessário.