Casas Bahia diz que securitizadora vai chamar assembleia de CRIs sobre corte de rating

SÃO PAULO (Reuters) - O Grupo Casas Bahia, anteriormente conhecido como Via, anunciou nesta quarta-feira que a securitizadora Opea deve convocar nos próximos dias assembleia de detentores de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) sobre uma eventual declaração de vencimento antecipado.

A agência de classificação de risco S&P cortou a nota da vigésima emissão de CRIs da Opea Securitizadora, que são lastreados na oitava emissão de debêntures do grupo. A nota foi revisada de "brAA-" para "brA-".

O corte ocorreu na véspera, com a S&P citando que a revisão ocorreu em virtude "de nossa opinião de crédito sobre os ativos que lastreiam a operação, cuja devedora é a Via". A agência já havia reduzido o rating do grupo em 8 de setembro.