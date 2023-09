Chinesa Goldwind fabricará máquinas acima de 7 MW na Bahia, diz executivo

O grupo, vinha desde o ano passado com planos de construir uma fábrica no Brasil, agora definiu o Estado onde será implantada a unidade, assim como revelou a potência das máquinas que serão produzidas.

Enquanto não começa a produzir no país, a Goldwind tem ofertado para geradores brasileiros máquinas importadas, que têm se mostrado competitivas em relação às fabricadas nacionalmente, tendo assinado contratos de fornecimento para as geradoras renováveis também chinesas CGN e CTG, acrescentou o executivo.

Segundo Veiga, a fabricante fechou acordo com o governo da Bahia para a instalação de uma planta no Estado, mas a localização exata será anunciada somente em novembro.

A companhia trará ao Brasil a fabricação de seus modelos com tecnologia própria acima de 7 MW de potência, que prometem ser as maiores do mercado. Os aerogeradores produzidos nacionalmente hoje chegam a pouco mais de 6 MW, sendo que a catarinense WEG está trabalhando no desenvolvimento uma turbina de 7 MW, agora em parceria com a Petrobras.

A ideia é que a planta da Goldwind na Bahia comece a produzir aerogeradores já em 2024, mas ainda sem atender às regras de conteúdo local que habilitam os produtos para financiamento do Finame, do BNDES. A linha deve começar a atender as regras do BNDES em 2025.

Mesmo sem produção local, a companhia já tem negociado contratos com geradores, oferecendo a possibilidade de importação das máquinas.