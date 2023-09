Country Garden obtém nova prorrogação de dívida enquanto credores avaliam opções

Por Jing Bian e Xie Yu e Carolina Mandl e Shuyan Wang

PEQUIM/HONG KONG/NOVA YORK (Reuters) - A Country Garden obteve a aprovação de seus credores para estender o vencimento de mais um bônus onshore, informaram duas fontes, enquanto a incorporadora chinesa luta para evitar a inadimplência em meio aos esforços intensificados de Pequim para estabilizar o setor imobiliário atingido pela crise.

Alguns detentores de títulos offshore da companhia estão em tratativas com o escritório de advocacia Ashurst para formar um grupo com o objetivo de avaliar opções caso a incorporadora não cumpra com as obrigações de repagamento da dívida, informaram duas fontes familiarizadas com o assunto.