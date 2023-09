Desenvolvedores de tecnologia de lítio buscam maneiras de aumentar reciclagem de água

Por Ernest Scheyder

PITTSBURGH (Reuters) - O setor de mineração está trabalhando para impulsionar a reciclagem de água e, ao mesmo tempo, desenvolver tecnologias de extração direta de lítio (DLE, na sigla em inglês), enquanto corre para reinventar a forma como o metal usado em baterias é explorado para a transição da energia verde, disseram executivos.

A crescente demanda global por lítio despertou um interesse generalizado nas tecnologias DLE, que usam menos terra e podem operar muito mais rápido do que a mineração de rocha dura e as lagoas de evaporação de salmoura -- as formas tradicionais de processar o metal branco.