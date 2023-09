Dólar cai no Brasil em reação a dados de inflação nos EUA

Na B3, às 17:11 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,66%, a 4,9285 reais.

No início do dia as atenções estavam voltadas para a divulgação dos novos dados de inflação dos Estados Unidos, que poderiam fornecer pistas sobre o futuro da política monetária no país. Às 9h31, um minuto após a divulgação dos números, o dólar à vista bateu a cotação máxima do dia no Brasil, de 4,9686 reais (+0,29%), numa primeira reação dos investidores aos dados.

Mas depois a moeda norte-americana migrou para o negativo e passou a renovar mínimas, em meio à percepção de que os números não sugeriam juros mais altos nos EUA.

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) aumentou 0,6% em agosto, no maior ganho desde junho de 2022, informou o Departamento do Trabalho, depois de duas altas mensais consecutivas de 0,2%. Economistas ouvidos pela Reuters projetavam exatamente alta de 0,6%.

Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, os preços ao consumidor aumentaram 0,3%.

“Tivemos a definição da queda do dólar e dos juros futuros no Brasil depois do CPI, que veio em linha com o esperado. O índice não reforçou a tese -- que o mercado estava começando a comprar -- de novas altas de juros nos EUA”, disse Gabriel Mota, operador de renda variável da Manchester Investimentos.