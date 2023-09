Franquia Market4u fecha parceria com MRV&Co para mercados autônomos em empreendimentos residenciais

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A rede de mercados autônomos Market4u e a construtora MRV&Co anunciaram nesta quarta-feira uma parceria para a inauguração de minimercados autônomos em pelo menos 10 empreendimentos residenciais do grupo até o fim de 2024.

Com o acordo, alguns empreendimentos da incorporadora já serão entregues com os chamados "mercadinhos", disseram as empresas em comunicado conjunto.