Governo alemão projeta contração de até 0,3% este ano --Bloomberg News

BERLIM (Reuters) - O governo alemão piorará sua previsão para o desempenho econômico deste ano a uma contração de até 0,3%, informou a Bloomberg News nesta quarta-feira, citando uma fonte familiarizada com a projeção revisada.

É provável que a economia retraia no terceiro trimestre e se expanda apenas ligeiramente no quarto, disseram à Bloomberg pessoas familiarizadas com a previsão.

No entanto, esses números ainda podem mudar antes que o Ministério da Economia publique sua previsão no próximo mês, disseram as fontes.