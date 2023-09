Ibovespa avança liderado por Weg e com dados de inflação nos EUA no radar

- WEG ON subia 3,25%, a 36,81 reais, após acordo com a Petrobras, no qual a estatal investirá 130 milhões de reais para desenvolver com a empresa aerogerador onshore de 7 megawatts (MW) de potência. PETROBRAS PN tinha acréscimo de 0,06%, a 33,55 reais, em dia de variações modestas dos preços do petróleo no exterior.

- ITAÚ UNIBANCO PN avançava 0,94%, a 27,87 reais, e BRADESCO PN operava em alta de 0,88%, a 14,96 reais.

- VALE ON tinha variação negativa de 0,07%, a 67,57 reais, apesar da alta dos futuros do minério de ferro na Ásia. A companhia anunciou acordo para fornecer aglomerados a projeto siderúrgico saudita da Essar, enquanto a Controladoria-Geral da União (CGU) indeferiu pedido da empresa sobre declaração de estabilidade de barragem de Brumadinho.

- ULTRAPAR ON perdia 2,88%, a 18,56 reais, tendo no radar relatório do Goldman Sachs cortando a recomendação dos papéis de "compra" para "neutra" e reduzindo o preço-alvo de 21,90 para 19,40 reais.

- GRUPO CASAS BAHIA ON, nova denominação da Via, recuava 1,71%, a 1,15 reais. A companhia divulgou mais cedo que a securitizadora Opea deve convocar nos próximos dias assembleia de detentores de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) sobre uma eventual declaração de vencimento antecipado, em movimento que segue a decisão da S&P de cortar a nota da vigésima emissão de CRIs da Opea, que são lastreados em debêntures do grupo varejista.

- 3R PETROLEUM ON caía 0,94%, a 32,6 reais, após dados sobre polos em que opera ou tem participação divulgados na véspera mostrando produção média diária consolidada de 45.243 barris de óleo equivalente (boe) em agosto, dos quais 39.943 boe/d referem-se à parcela 3R. No setor, PRIO ON subia 0,67%.