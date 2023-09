Ibovespa avança com apoio de Weg, mas declínio de Petrobras pesa

"O núcleo continua desacelerando e isso certamente terá peso na decisão", acrescentou. Ele ressaltou, contudo, que a inflação permanece bastante acima da meta e o comportamento de agosto certamente não será suficiente para determinar se novos aumentos serão necessários ou não até o final do ano.

DESTAQUES

- WEG ON subiu 3,59%, a 36,93 reais, após acordo com a Petrobras, no qual a estatal investirá 130 milhões de reais para desenvolver com a empresa aerogerador onshore de 7 megawatts (MW) de potência. PETROBRAS PN fechou em baixa 1,49%, a 33,03 reais, em dia de variações modestas dos preços do petróleo no exterior. O papel perdeu fôlego durante o dia e fechou na mínima, em dia marcado pela divulgação também de planos envolvendo projetos eólicos offshore de até 23 GW.

- GRUPO CASAS BAHIA ON, nova denominação da Via, recuou 5,13%, a 1,11 reais, em sessão na qual será precificada sua oferta de ações para levantar recursos para melhorar a estrutura de capital da empresa. A companhia divulgou mais cedo que a securitizadora Opea deve convocar nos próximos dias assembleia de detentores de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) sobre eventual vencimento antecipado, em movimento que segue a decisão da S&P de cortar a nota da vigésima emissão de CRIs da Opea, que são lastreados em debêntures do grupo varejista.

- ITAÚ UNIBANCO PN avançou 0,51%, a 27,75 reais, e BRADESCO PN fechou em alta de 0,4%, a 14,89 reais, com o destaque entre os bancos do Ibovespa ficando com BTG PACTUAL UNIT, que se valorizou 3,76%, a 32,84 reais.

- VALE ON encerrou com variação negativa de 0,38%, a 67,36 reais, apesar da alta dos futuros do minério de ferro na Ásia. A companhia anunciou acordo para fornecer aglomerados a projeto siderúrgico saudita da Essar, enquanto a Controladoria-Geral da União (CGU) indeferiu pedido da empresa sobre declaração de estabilidade de barragem de Brumadinho.