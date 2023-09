Lucro da Inditex, proprietária da Zara, aumenta 40% com desaceleração dos aumentos de preços

Por Corina Pons e Helen Reid

MADRI (Reuters) - A Inditex, proprietária da Zara, superou as expectativas nesta quarta-feira com um salto de 40% no lucro líquido semestral, apesar de a maior empresa de fast fashion do mundo ter diminuído o ritmo de seus aumentos de preços.

A companhia ampliou sua liderança sobre a rival sueca H&M este ano, fornecendo tendências de moda mais rapidamente de fornecedores próximos a preços que lhe permitem lidar com as pressões inflacionárias.