Nova batalha de smartphones entre Apple e Huawei divide a China

O lançamento do iPhone 15 da Apple atraiu uma intensa discussão online nesta quarta-feira, assim como novos modelos fizeram no passado.

Tópicos que discutiam o lançamento atraíram 380 milhões de visualizações na plataforma de mídia social Weibo, com mais de 800 mil discussões, incluindo publicações, comentários e curtidas relacionadas ao iPhone 15.

Muitos elogiaram o novo chip de 3 nanômetros do iPhone 15 Pro e a proposta da Apple de que jogos de qualidade de console, como "Resident Evil 4 Remake", possam ser jogados no dispositivo, atraindo a grande comunidade de gamers da China.

No entanto, vários usuários da rede social tinham dúvidas sobre escolher uma marca norte-americana em vez de um rival nacional, especialmente depois que a mídia estatal aplaudiu o lançamento do Huawei Mate 60 Pro neste mês como um triunfo da China sobre as sanções dos EUA.

Uma pesquisa do portal de notícias chinês Sina na rede social perguntando aos participantes se comprariam o Mate 60 ou o iPhone 15 obteve 61 mil votos para o dispositivo da Huawei contra 24 mil para o iPhone 15.

O mercado de smartphones da China, assim como o setor global, está enfrentando uma queda, e os analistas alertaram que isso, juntamente com a desaceleração da economia do país, pode afetar as vendas do iPhone 15.